В Северном Китае в рамках борьбы с загрязнением воздуха сокращают потребление угля

Об этом сообщает центр погоды "Фобос" со ссылкой на провинциальное управление по охране окружающей среды.

Отмечается, что в провинции Хэбэй также были приняты решительные меры по сокращению производственных мощностей в сфере производства железа и стали, цемента и стекла, которые используют уголь в больших объемах и являются главными источниками загрязнения воздуха.

Действия провинции являются частью программы взаимодействия в формате Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй, направленной на очистку воздуха в регионе.

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В начале февраля этого года муниципалитеты трех регионов также договорились использовать в опытном порядке единые стандарты классификации предупреждений о серьезном загрязнении воздуха, вести более жесткие ограничения и нормативы на деятельность промышленных предприятий и развивать транспортные сети.

Загрязнение воздуха является серьезной проблемой в Китае, особенно в северной части страны. По мнению экспертов, основными причинами экологической проблемы являются использование угля и автомобильный транспорт.

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Несмотря на определенный прогресс, результаты, достигнутые в борьбе с загрязнением воздуха, все же отстают от ожиданий граждан. С наступлением зимнего сезона из-за увеличения выбросов загрязняющих веществ и неблагоприятных для рассеивания вредных веществ погодных условий жители региона трижды страдали от продолжительного густого смога.