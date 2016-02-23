Перекрытие движения по Крещатику в выходные увеличивает загрязнение прилегающих районов в 5 раз - КГГА

Об этом сообщил корреспонденту УНИАН первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Геннадий Плис.

«На данный момент мы имеем информацию от санэпидемслужбы о том, что, когда мы перекрываем Крещатик, концентрация вредных веществ превышает норму в пять раз», - сказал он.

По словам чиновника, перекрытие движения приводит к автомобильным пробкам на Бессарабской и Европейской площадях, в результате чего увеличиваются выбросы автомобилей.

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«Поэтому это опасно для тех людей, которые там находятся», - подчеркнул Плис.

Он также отметил, что окончательное решение по этому вопросу будет принято только после обсуждения с общественностью.

Как сообщал УНИАН, ранее КГГА приняла решение о возобновлении движения автотранспорта по Крещатику в субботние дни. На данный момент Крещатик закрыт для движения автотранспорта по субботам с 19:00 до 22:00, по воскресеньям с 10:00 до 22:00.

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