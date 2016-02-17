ЕБРР организовал грант на $11 миллионов на сокращение выбросов парниковых газов в Украине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал глава ЕБРР в Украине Шевки Аджунер сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, программа рассчитана на три года и поддерживается грантовым финансированием Глобального экологического фонда в размере 7 миллионов долларов и Инвестиционного фонда соседства ЕС в размере 4 миллионов евро.

«Программа поможет украинским компаниям инвестировать в наилучшие доступные технологии, что должно привести к сокращению выбросов парниковых газов», - сказал Аджунер.

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Также он отметил, что в рамках этой программы отдельным компаниям-клиентам ЕБРР будут предоставлены гранты в размере до 25% стоимости новых технологий, но не более 1 миллиона долларов.

Представитель банка отметил, что в результате реализации данной программы украинские компании станут более ресурсоэффективными и значительно снизят затраты на энергоносители.