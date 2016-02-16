В пригороде Кировограда спасатели изъяли емкости с 3 килограммами ртути

Об этом во вторник, 16 февраля, сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГСЧС в Кировоградской области.

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Согласно сообщению, 15 февраля сотрудники 2-й Государственной пожарно-спасательной части УГСЧС в области привлекались для извлечения 3 килограмм ртути в емкостях, которые были обнаружены возле дороги в районе Бобринецкого шоссе.

Изъятое опасное вещество направлено на утилизацию.