Комитет ICAO определил новый экологический стандарт для гражданской авиации

Как сообщает kommersant.ru со ссылкой на пресс-службу Центрального института авиамоторостроения РФ, "новый стандарт вступит в силу после того, как будет утвержден на заседании совета ICAO. Предполагается, что требования стандарта, которые определяют максимально допустимый уровень показателя эмиссии углекислого газа для каждого самолета в зависимости от его максимальной взлетной массы (МВМ), начнут применяться с 1 января 2020 года ко всем пассажирским самолетам нового типа".

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В категорию самолетов нового типа попадают только те дозвуковые реактивные авиалайнеры с МВМ более 5700 кг и турбовинтовые самолеты с МВМ более 8618 кг, для которых заявка на первоначальный сертификат типа будет подана после даты начала применения стандарта. "К самолетам, для которых заявка на сертификат типа будет подана до начала действия стандарта, будут применены более мягкие эмиссионные нормы", - отметили в пресс-службе, добавив, что гражданские самолеты специального назначения не попадут под действие нового стандарта.

В соответствии с согласованным вариантом документа, выпуск воздушных судов, не соответствующих новым требованиям, предполагается прекратить с 1 января 2028 года.