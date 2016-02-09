Новые самолеты с 2020 года сократят выбросы в атмосферу - FT

Об этом заявили в Белом доме, передает ZN.UA со ссылкой на Financial Times.

Инициатива новых правил исходила от администрации президента США Барака Обамы.

Новые правила были согласованы специалистами Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и вступят в силу в 2020 году для новых моделей самолетов.

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В целом, эти стандарты позволят сократить выбросы парниковых газов более чем на 650 млн тонн в период 2020 – 2040 гг.

Согласно документу ИКАО, для больших самолетов выбросы должны быть снижены с 20 до 40% - эффект будет эквивалентен удалению более 140 автомобилей с дорог ежегодно.

По прогнозам, новые стандарты позволят сэкономить до 8,5 млрд долларов расходов на топливо с 2020 по 2040 год.

Напомним, ранее Белый дом сообщил, что федеральные органы власти США до 2025 года сократят выбросы парниковых газов на 41,8% по сравнению с 2008 годом.