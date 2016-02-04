Европарламент ужесточил правила тестирования автомобилей на загрязнение

Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.

Новые правила, принятые после скандала с выбросами автомобилей Volkswagen, предусматривают тесты и в лабораторных условиях, и на дороге. Ранее тесты проводились только в лаборатории.

Новые правила вступят в силу в 2017 году. При тестировании на дорогах будет допускаться довольно значительное превышение нормы по загрязнению. Это вызвало протест экологических групп, которые посчитали новые правила слишком мягкими.

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Против принятия пакета мер голосовали представители "зелёных" и либеральных фракций. "К сожалению, за чистый воздух, честную конкуренцию и закон сегодня не проголосовали", - сказал журналистам голландский парламентарий Гербер Ян Гербранди.

Европейская комиссия начала разрабатывать меры по сокращению выбросов от легковых автомобилей на фоне скандала с компанией Volkswagen, который разразился, когда стало известно, что производители дизельных моделей марки манипулировали результатами тестов на содержание вредных веществ.

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Ранее УНИАН сообщал, что Европарламент в рамках пленарной сессии в Страсбурге проголосовал в четверг за учреждение парламентской комиссии в составе 45 членов для расследования "дизельного" скандала с автоконцерном Volkswagen