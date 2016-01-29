ЕБРР выделил Львову 15 миллионов евро на модернизацию системы очистки сточных вод

Об этом говорится в сообщении банка, переданном УНИАН.

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"Новый проект позволит Львовскому городскому коммунальному предприятию "Львовводоканал" реконструировать и модернизировать инфраструктуру очистки сточных вод и установить мощности для производства биогаза и когенерации. В результате реализации проекта ожидается значительная экономия энергии и повышение качества услуг", - говорится в сообщении.

"Средства, которые включают кредит ЕБРР на сумму до 15 млн евро, кредит НЕФКО на сумму 5 млн евро, а также до 7,5 млн евро в форме инвестиционного гранта E5P, основным донором которого является Европейский Союз, будут использованы для значительного повышения эффективности и экологических показателей крупного коммунального предприятия, которое эксплуатирует сеть водоснабжения протяженностью 1000 км вместе с очистными сооружениями и оказывает услуги 760 тыс. абонентам, включая население и промышленные предприятия", - подчеркнули в ЕБРР.

По расчетам специалистов ЕБРР, предложенная инвестпрограмма позволит установить теплоэлектростанцию на биогазе сточных вод, которая сможет производить до 39 400 МВт-ч электроэнергии в год. Это обеспечит существенную экономию энергии. Кроме того, будет установлено пескоуловители и станции химического осаждения, которые должны улучшить очистку сточных вод в Львове и сократить выбросы в реку Полтву.

Справка УНИАН. ЕБРР является одним из крупных международных финансовых инвесторов в Украине. По состоянию на 1 января 2016 года Банк взял на себя обязательства по предоставлению около 12 млрд евро в рамках 355 проектов по всей стране в различных секторах экономики.