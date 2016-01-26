Норвегия ставит первый в мире эксперимент по экологичному уничтожению отходов

Главный мусоросжигательный завод в столице Норвегии Осло начал первый в мире эксперимент по экологичному уничтожению отходов: специальные устройства будут «отлавливать» углекислый газ из дыма для предотвращения глобального потепления.

Как сообщает Naked Science со ссылкой на Reuters, мусоросжигательный завод Klemetsrud incinerator генерирует тепло для обогрева зданий в столице Норвегии. Однако параллельно с этим он выбрасывает в атмосферу более 300 т двуокиси углерода в год – это 0,6 % всех техногенных выбросов в стране.

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Месяц назад в Париже представители мировых наций согласовали меры по снижению таких выбросов, ведущих к изменению климата и глобальному потеплению. Завод стал одним из результатов парижских договоренностей. По данным информагентства, около 60% мусора, перерабатываемого заводом в Осло, органического происхождения, включая древесину и остатки продуктов.

В качестве опытных установок на заводе разместят 5 контейнеров, которые будут «захватывать» углекислый газ общим объемом до 2 тыс. т в год. Эксперимент продлится до апреля текущего года. Если он будет признан эффективным, к 2020 году завод будет полностью оборудован газоулавливающей системой. После сбора углекислый газ будет направляться в Северное море и закачиваться в месторождения нефти и газа для подъема давления и увеличения объема добычи.