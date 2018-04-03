Альтернативной энергетике нет альтернатив

Вредные выбросы ТЭС, в которые входят сернистый газ, оксиды азота, оксиды углерода, углеводороды, альдегиды и золовая пыль, негативно влияют на окружающую среду и человеческий организм, в частности. С целью спасения экологии и достижения энергетической независимости многие страны мира уже сегодня переориентируют энергетику на возобновляемые источники энергии. В Украине же об этом только начинают говорить…

Опасности ТЭС

Одним из наибольших источников загрязнения воздуха в Украине является угольная энергетика, а именно теплоэлектростанции, которые используют уголь в качестве сырья. В угле всегда содержатся природные радиоактивные вещества, и при его сжигании они практически полностью попадают во внешнюю среду, учитывая, что большинство украинских ТЭС не имеют надлежащего очистного оборудования. Именно это, по словам директора Института Зеленой экономики, эксперта Фонда «Сокращение рисков» Вячеслава Потапенко, и является основной причиной загрязнений от теплоэлектростанций. «90% оборудования ТЭС исчерпало свой срок эксплуатации. То оборудование, которое было установлено в 70-х годах не всегда работает», - отмечает он.

В связи с этим, по словам эксперта, в атмосферу попадает токсичная пыль с содержанием тяжелых металлов, двуокисью серы и оксидами азота. А выбросы на большинстве энергоблоков и вовсе превышают разрешенные европейские нормы в 40 раз. К примеру, наибольшим загрязнителем воздуха в Киевской области является Трипольская ТЭС. На нее приходится почти 83% ядовитых промышленных выбросов в воздух Киевской области. «По данным государственной саниэпидемслужбы, суммарные выбросы загрязняющих веществ Трипольской ТЭС за 2014 составили 76,9 тысяч тонн», - подчеркивает Вячеслав Потапенко.

По его словам, ежегодные выбросы этой ТЭС в воздух можно сравнить с объемами груза в 150 составах поездов. Кроме того, такие выбросы оседают в радиусе 30 км от места расположения ТЭС и негативно сказываются на здоровье населения.

В результате деятельности ТЭС также выделяется большое количество золоотвалов. К примеру, на Трипольской ТЭС в городе Украинка Киевской области за десятки лет деятельности ТЭС накопилось 26 млн тонн токсичных золоотвалов, вызывающих пыльные бури, от которых сильно страдают местные жители. «Пылевые бури периодически накрывают Украинку и ближние села. Из 77 открытых источников выбросов загрязненных веществ в атмосферу всего 19 оборудованы пыле-газоочистным оборудованием», - отмечает правозащитник, директор юридической компании «Императив+»Александр Лупейко.

По словам Вячеслава Потапенко, к сожалению, в своей энергетической стратегии Украина до сих пор руководствуется устаревшими стандартами. В результате, увеличение производства электроэнергии происходит с наращиванием объемов использования ископаемого топлива. Вместе с тем, страна находится в ситуации, когда необходимо сокращать потребление электроэнергии, избавляться от зависимости от российского газа и донецкого угля, и развивать возобновляемую энергетику.

Солнце, ветер и биотопливо

Одним из стимулов для перехода к альтернативной энергетике должно стать соглашение, достигнутое на прошлогоднем климатическом саммите в Париже. «Страны договорились, что во второй половине этого века они должны стать углеродно-нейтральными - отказаться от угольных и газовых станций и перейти на чистые источники энергии. Украина так должна строить свою энергетическую стратегию, чтобы отказаться от ископаемого топлива и переходить на 100% восстанавливаемые источники энергии. Уже сейчас мы должны думать, как мы можем этого достичь», - отмечает эксперт по энергосбережению Национального экологического центра Украины Анна Шумейко.

«По европейским данным, 65% от всех возобновляемых источников - это именно биоэнергетика», - отмечает глава правления биоэнергетической ассоциации Григорий Гелетуха.

По его словам, если в 2010 году в Украине биоэнергетический сектор (древесина, щепа, пеллеты, кора подсолнечника) мог замещать примерно 1 млрд кубометров газа в год, то в 2014 году этот показатель вырос втрое.

Еще одной альтернативой для замещения ТЭС может быть ветроэнергетика. На сегодняшний день на территории материковой Украины находится 13 ветроэлектростанций (ВЭС), общая мощность которых 426 МВт, а на территории оккупированного Крыма – 9, мощностью 87 МВт. Прогноз развития отрасли от Украинской ветроэнергетической ассоциации (УВЭА) предполагал, что к концу 2015 года планируемая мощность ветроэнергетики Украины составит 900 МВт. Однако аннексия Крыма и боевые действия на востоке Украины объективно корректируют эту цифру приблизительно вдвое.

Впрочем, несмотря на то, что, по объективным причинам, поток инвестиций в развитие ветроэнергетики заморожен, уже начатые проекты постепенно реализовываются. Так, в 2015 году была введена в эксплуатацию Самборская ВЭС (6,6 МВт) во Львовской области и достроено 10 МВт (4 турбины по 2,5 МВт) к Очаковской ВЭС (Николаевская область).

Одним из вариантов избавления от газовой зависимости могут быть также солнечные коллекторы. Эти пластины, которые обычно устанавливают на крышах домов, аккумулируют тепло солнечных лучей и, с помощью теплоносителя, передают собранную энергию в котельную. Тепло поступает в теплообменник, который вмонтирован в бак-аккумулятор.

Впрочем, здесь решающий фактор – стоимость. Система в 80 кВт (такой объем энергии можно выработать за месяц) обойдется в сумму около 20 тысяч гривен. В день она выделит 2500-3200 Вт энергии. Если батареи полностью зарядятся за день, то электричеством можно будет отапливать комнату в 12 квадратных метров, но энергии хватит не более 3-х часов. Таким образом, для отопления энергией солнца требуется слишком много солнечных коллекторов.

Вместе с тем, эксперты отмечают, что, учитывая высокую цену на покупку газа и угля, стоимость перехода на альтернативное отопление все равно может быть выгодным.

Европейский опыт

Пока Украина думает, как уменьшить вред от ТЭС, мир стоит на пороге новой эпохи в энергетике. «В то время как стоимость энергии из ископаемого топлива постоянно растет, ветровая и солнечная энергетика захватывают все большие доли рынка. Мы анализировали энергетические стратегии других стран и обнаружили, что некоторые из них уже официально в своих стратегиях ставят 100% переход на возобновляемую энергетику до 50-го года», - подчеркивает Григорий Гелетуха.

К примеру, Германия ставит перед собой цель в 2015 году 60% энергии получать из альтернативных источников и уже сейчас вовсю работает над увеличением доли возобновляемых источников энергии. Так, в 2014 году генерация электроэнергии из таких источников обеспечила 26,2% всей произведенной в стране электроэнергии, впервые обогнав по этому показателю традиционного для отрасли лидера — бурый уголь — на него пришлось 25,4%.

В Великобритании и в Исландии от ТЭС отказались давно. В частности, Исландия еще в 40-х годах прошлого века обратила внимание на геотермальные источники. В результате, сегодня эта страна – мировой лидер в использовании геотермальной энергии. Будучи страной вулканов, гейзеров и водопадов, мощность которых используется для генерирования энергии, Исландия производит более 70% энергии из возобновляемых источников: 50% энергии дают геотермальные источники и 20% водопады. Около 90% домов Исландии отапливается посредством теплых подземных вод, и растет количество электричества, источником которого служат гейзеры.

Елена Пащенко