ВОЗ обеспокоена качеством воздуха в крупных городах - BBC

Об этом сообщает BBC Украина.

Данные, собранные во время изучения ситуации с экологией в двух тысячах городов мира, показали, что уровень загрязнения воздуха в них ощутимо превышает допустимые стандарты.

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По словам экспертов ВОЗ, в скором времени население Земли может столкнуться с проблемой ранней смертности, а власти разных стран будут искать огромные суммы на лечение хронических заболеваний своих граждан, таких как проблемы сердца и даже старческого слабоумия.

Руководство организации призвало правительства стран, в которых отмечены отклонения, взять на себя ответственность за борьбу с угрозой, перед которой оказались десятки миллионов людей.

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