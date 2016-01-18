ВОЗ обеспокоена качеством воздуха в крупных городах - BBC

02:52, 18 января 2016
Уменьшение выбросов
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Всемирная организация здравоохранения предостерегает, что риски для здоровья, связанные с загрязнением воздуха во многих крупных городах, достигли критической отметки.

REUTERS

Об этом сообщает BBC Украина.

Данные, собранные во время изучения ситуации с экологией в двух тысячах городов мира, показали, что уровень загрязнения воздуха в них ощутимо превышает допустимые стандарты.

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По словам экспертов ВОЗ, в скором времени население Земли может столкнуться с проблемой ранней смертности, а власти разных стран будут искать огромные суммы на лечение хронических заболеваний своих граждан, таких как проблемы сердца и даже старческого слабоумия.

Руководство организации призвало правительства стран, в которых отмечены отклонения, взять на себя ответственность за борьбу с угрозой, перед которой оказались десятки миллионов людей.

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