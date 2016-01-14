Президент предлагает Раде ратифицировать протокол о регистрах выбросов и перевозке загрязнителей

Соответствующий президентский законопроект №0078 «О ратификации Протокола о регистрах выбросов и переносе загрязнителей» передан для рассмотрения парламентскому комитету по иностранным делам.

Как отмечается в пояснительной записке, в 2003 году Украина подписала протокол к Орхусской конвенции, касающейся окружающей среды. Данный протокол предполагает создание регистров выбросов и перемещения загрязнителей со свободным к ним доступом, а также участие общественности в процессе принятия решений по вопросам, касающимся окружающей среды.

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Также указывается, что целью принятия законопроекта о ратификации протокола является создание единой унифицированной электронной системы доступа к информации о разрешениях, отчетам, материалам проверок в области окружающей среды для органов власти и общественности, а также повышение эффективности электронного управления в сфере охраны окружающей среды. Система позволит подавать документы на получение разрешений в данной сфере в электронной форме. При наличии такой системы местные или региональные органы управления смогут оценить состояние местной окружающей среды и использовать систему регистров как один из источников данных для оценки рисков, которые существуют для здоровья населения и природы. Создание электронных регистров выбросов и перемещения загрязнителей позволит также заручиться широкой общественной поддержкой в реализации государственной экологической политики.

Справка УНИАН. Орхусская конвенция – это конвенция Европейской Экономической Комиссии ООН «О доступе к информации, участию общественности в принятии решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды». Украина совместно с 35 государствами подписала в 2003 году протокол к данной конвенции. По состоянию на 2014 год протокол подписали 38 государств, а ратифицировали 33 страны и Европейский Союз. В 2015 году Министерство экологии и природных ресурсов разработало соответствующий законопроект о ратификации данного протокола.