Власти Пекина ввели "желтый" уровень экологической опасности из-за смога

Уровень содержания частиц PM 2.5 превышает рекомендованный Всемирной организацией здравоохранения предельно допустимую концентрацию в 10 раз и составляет 258 микрограмм на кубический метр, передает ТАСС.

"На протяжении 29 декабря в районах с равнинным рельефом может наблюдаться средняя степень загрязнения воздуха, низкая видимость, пожалуйста, соблюдайте меры предосторожности", - сказано в сообщении муниципальных властей.

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Жителей города просят без необходимости не находится долгое время на улице, а также пользоваться индивидуальными средствами защиты органов дыхания.

В Китае основными источниками частиц PM 2.5 являются выхлопные газы автомобилей и выбросы, образующиеся в результате работы угольных теплоэлектростанций. Содержащиеся в смоге частицы способны через легкие проникать в организм и накапливаться в нем. При больших дозах это может привести к проблемам сердечно-сосудистой системы.

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