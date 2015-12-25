В Китае за год закрыли 17 тысяч предприятий из-за вредных выбросов

Эти решения последовали за проверками, которые коснулась более миллиона китайских компаний, передает Би-би-си. Как заявляют китайские власти, часть проверок были проведены по запросу граждан, которые сообщали о предполагаемых нарушениях на горячую линию.

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В этом декабре в Пекине впервые был объявлен "красный" уровень опасности из-за смога. В связи с этим в столице Китая были закрыты школы, остановлены все строительные работы. Чтобы улучшить экологическую ситуацию, власти столицы на время сокращали поток автомобилей вдвое.

Принятые меры дали краткосрочный эффект; в середине декабря в китайской столице снова был объявлен "красный" уровень опасности из-за смога. Тогда уровень загрязнения в некоторых районах Пекина составлял 265 микрограмм на кубический метр, тогда как ВОЗ считает безопасным для человека 25 микрограмм на кв метр.

Согласно прогнозу, в последнюю субботу и воскресенье декабря уровень загрязненности воздуха в Пекине снова будет достигать опасного для здоровья жителей значения.

Причиной смога называют выбросы от предприятий, работающих на угле, систем отопления, а также строительную пыль от многочисленных строек Пекина. "Красный" уровень опасности по этой же причине в 2013 году был введен в Нанкине.