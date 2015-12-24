"Красный" уровень угрозы из-за смога введен в 10 городах Китая

"Красный" является максимально возможным из существующих уровней, и на таком уровне он остается уже около двух недель, передает Би-би-си. Объявленный уровень обозначает закрытие школ и ограничение на использование транспорта.

Читайте такжеСмог в Пекине и других городах Северного Китая достиг "угрожающего" уровня

Еще 30 городов вокруг Пекина находятся в зоне "сильного смога" и еще 20 – тяжелого.

Срок действия предыдущего предупреждения о высшем уровне опасности из-за смога закончилось только во вторник. Чиновники заявили тогда, что качество воздуха в столице "медленно улучшается".

Высокий уровень смога сохраняется в Китае уже несколько лет, особенно на северо-востоке, индустриальном центре страны.

Реагируя на упреки в бездействии и недостаточной заботе о здоровье граждан, правительство пообещало принять меры, чтобы справиться с загрязнением воздуха, которое все чаще достигает опасных уровней.