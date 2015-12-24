"Красный" уровень угрозы из-за смога введен в 10 городах Китая
Власти Китая расширили зону "красного" уровня опасности из-за смога на северо-востоке страны. Жителям 10 городов советуют оставаться дома.
"Красный" является максимально возможным из существующих уровней, и на таком уровне он остается уже около двух недель, передает Би-би-си. Объявленный уровень обозначает закрытие школ и ограничение на использование транспорта.
Читайте такжеСмог в Пекине и других городах Северного Китая достиг "угрожающего" уровня
Еще 30 городов вокруг Пекина находятся в зоне "сильного смога" и еще 20 – тяжелого.
Срок действия предыдущего предупреждения о высшем уровне опасности из-за смога закончилось только во вторник. Чиновники заявили тогда, что качество воздуха в столице "медленно улучшается".
Высокий уровень смога сохраняется в Китае уже несколько лет, особенно на северо-востоке, индустриальном центре страны.
Реагируя на упреки в бездействии и недостаточной заботе о здоровье граждан, правительство пообещало принять меры, чтобы справиться с загрязнением воздуха, которое все чаще достигает опасных уровней.