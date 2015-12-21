Смог в Пекине и других городах Северного Китая достиг "угрожающего" уровня
Смог в Пекине и еще более чем тридцати городах Северного Китая достиг уровня, "серьезно угрожающего здоровью каждого человека", предупреждают специалисты.
Как сообщило министерство охраны окружающей среды, по данным спутникового наблюдения, сплошная пелена тяжелого смога покрыла к исходу воскресенья территорию в 660 тыс. кв. километров в регионе Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй, передает ТАСС.
В ряде мест уровень содержания микрочастиц PM 2.5 превысил 500 и даже 600 единиц на кубометр воздуха при утвержденной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) безопасной норме не более 25 единиц.
В Пекине продолжает действовать введенный в пятницу наивысший, "красный" уровень экологической опасности. Он будет действовать до полуночи 22 декабря. Власти обратились к жителям с призывом "заботится о своем здоровье и воздержаться от времяпрепровождения на улице". Движение на городских магистралях ограничено по принципу "четности- нечетности" в зависимости от последней цифры регистрационного номера. Запрещено запускать фейерверки, жарить пищу на открытом огне, ограничена работа многих предприятий. Начальным и средним школам рекомендовано приостановить занятия, а учреждениям - скорректировать рабочий график сотрудников.
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"Красный" уровень экологической опасности был впервые в истории введен в Пекине с 8 по 10 декабря этого года.
Основными источниками частиц PM 2.5 являются выхлопные газы автомобилей и выбросы, образующиеся в результате работы теплоэлектростанций и котельных. Содержащиеся в смоге частицы через легкие проникают в организм и накапливаются в нем. Это может привести к проблемам сердечно-сосудистой системы, онкологическим заболеваниям, предупреждают медики.