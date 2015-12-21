Смог в Пекине и других городах Северного Китая достиг "угрожающего" уровня

Как сообщило министерство охраны окружающей среды, по данным спутникового наблюдения, сплошная пелена тяжелого смога покрыла к исходу воскресенья территорию в 660 тыс. кв. километров в регионе Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй, передает ТАСС.

В ряде мест уровень содержания микрочастиц PM 2.5 превысил 500 и даже 600 единиц на кубометр воздуха при утвержденной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) безопасной норме не более 25 единиц.

В Пекине продолжает действовать введенный в пятницу наивысший, "красный" уровень экологической опасности. Он будет действовать до полуночи 22 декабря. Власти обратились к жителям с призывом "заботится о своем здоровье и воздержаться от времяпрепровождения на улице". Движение на городских магистралях ограничено по принципу "четности- нечетности" в зависимости от последней цифры регистрационного номера. Запрещено запускать фейерверки, жарить пищу на открытом огне, ограничена работа многих предприятий. Начальным и средним школам рекомендовано приостановить занятия, а учреждениям - скорректировать рабочий график сотрудников.

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"Красный" уровень экологической опасности был впервые в истории введен в Пекине с 8 по 10 декабря этого года.

Основными источниками частиц PM 2.5 являются выхлопные газы автомобилей и выбросы, образующиеся в результате работы теплоэлектростанций и котельных. Содержащиеся в смоге частицы через легкие проникают в организм и накапливаются в нем. Это может привести к проблемам сердечно-сосудистой системы, онкологическим заболеваниям, предупреждают медики.