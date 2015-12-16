Порошенко подписал закон об отмене ввозной пошлины на электромобили

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

«Законом, который был принят Верховной Радой 25 ноября, устанавливается нулевая ставка ввозной пошлины на транспортные средства, оснащенные электрическими двигателями», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что реализация норм закона создает предпосылки для уменьшения цены на электромобили и увеличения их удельного веса наукраинском автомобильном рынке. Это, в свою очередь, будет способствовать охране окружающей среды, обеспечению энергетической независимости Украины, а также в значительной степени упростит доступ населения к новейшим разработкам и технологиям.

Закон вступает в силу с первого дня месяца, следующего за месяцем его опубликования.