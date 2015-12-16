Китайские экологи подали в суд на Volkswagen

Это стало первым судебным иском, защищающем интересы общественности, в связи со скандалом вокруг манипуляций с объемами выбросов вредных веществ в атмосферу, в котором оказался замешан концерн Volkswagen, передает REUTERS.

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В сентябре Volkswagen признал, что программное обеспечение, которым оснащены около 11 миллионов дизельных автомобилей по всему миру, значительно занижает реальные показатели выбросов оксида азота, которые создают смог. В отношении автогиганта были начаты расследования и выдвинуто несколько коллективных исков.

В коротком заявлении, опубликованном на сайте, Китайский фонд охраны биоразнообразия и экологического развития (China Biodiversity Conservation and Green Development Foundation) сообщил, что подал иск в защиту общественных интересов в суд портового города Тяньцзинь на востоке Китая.