Смог в Пекине в 20 раз превысил норму содержания опасных частиц

Содержание опасных для здоровья твердых частиц PM 2.5 в воздухе составляет около 500 микрограмм на кубический метр и превышает рекомендованную Всемирной организацией здравоохранения норму в 20 раз, передает ТАСС.

Из-за смога существенно ухудшилась видимость на дорогах Пекина, в ряде мест видимость упала ниже 500 метров. Власти рекомендовали жителями города не выходить без необходимости на улицу и пользоваться на открытом воздухе специальными масками для защиты органов дыхания.

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В Китае основными источниками частиц PM 2.5 являются выхлопные газы автомобилей и выбросы, образующиеся в результате работы угольных теплоэлектростанций. Содержащиеся в смоге частицы способны через легкие проникать в организм и накапливаться в нем. При больших дозах это может привести к проблемам сердечно-сосудистой системы.

Ранее спутник NASA сделал снимки, которые показывают масштабы распространения смога в Китае. На снимках видны серые и желтые оттенки смога, который вызвал парниковый эффект.

В NASA пояснили, что такие вспышки происходят в зимний период, во время температурной инверсии, когда теплый воздух оседает над слоем прохладного воздуха.