В Нью-Дели борются с загрязнением воздуха: вместо личных машин на дороги выйдут 4 тысячи автобусов

В индийской столице увеличат количество автобусов на дорогах для борьбы с загрязнением воздуха.

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Об этом в эфире телеканала IBN-CNN сообщил министр транспорта столичного региона Индии Гопал Рай, передают "РИА Новости".

"Мы планируем ввести четыре тысячи коммерческих автобусов и две тысячи школьных автобусов на метане, которые будут функционировать как общественный транспорт", — заявил он.

Эта мера обусловлена тем, что власти индийской столицы для борьбы с загрязнением воздуха с 1 по 15 января 2016 года планируют провести эксперимент, разрешив выезд на дороги частным автомобилям с четными и нечетными номерами по четным и нечетным дням соответственно.

Кроме того, планируется увеличить количество авторикш на улицах города в два раза. Власти индийской столицы также хотят особым образом маркировать полосы для общественного транспорта, а также к 25 декабря — 1 января отремонтировать все дороги.

Ранее в Нью-Дели был введен налог на коммерческий грузовой транспорт, въезжающий в столичный округ. Налог составит от 700 до 1300 рупий (порядка 10-20 долларов) за автомобиль и будет взиматься столичными властями. При этом пассажирский транспорт и кареты "скорой помощи" будут от него освобождены.

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Как сообщалось, ранее ВОЗ признала индийскую столицу городом с самым грязным воздухом. Исследование проводилось на основе данных из 1600 городов по всему миру. В Нью-Дели уровень содержания твердых частиц в воздухе более чем в два раза превышал допустимую норму.