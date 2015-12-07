В Пекине из-за смога впервые объявлен "красный" уровень опасности
В Пекине впервые объявлен "красный" уровень опасности из-за смога. В связи с этим в столице Китая закрыты школы и другие учреждения.
"Красный" является максимально возможным из существующих уровней опасности, его никогда ранее не объявляли, передает Би-би-си со ссылкой на агентство Синьхуа.
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Столицу ожидают по меньшей мере еще трое суток с подобным уровнем загрязнения атмосферы.
В некоторых районах Пекина видимость на дорогах составляет не более 200 м.
Власти планируют запретить передвигаться на автомобилях с четными и нечетными номерами в разные дни.
Вечером 7 декабря уровень концентрации вредных веществ в атмосфере в 10 раз превышал предельно допустимый уровень.
Причиной смога называют выбросы от предприятий, работающих на угле, и систем отопления.
"Красный" уровень опасности по этой же причине в 2013 году был введен в Нанкине.