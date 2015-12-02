Масштабный смог над Пекином зафиксировали из космоса (фото)

В течение многих десятилетий китайцы утверждали, что Великая Китайская Стена - единственная искусственная структура, которую видно из космоса, передает ТСН со ссылкой на Dailymail.

Теперь из космоса можно увидеть и серый смог. Новые спутниковые снимки NASA показали, как хорошо стало видно загрязнение, которое задержалось над столицей - Пекином.

На снимках видны серые и желтые оттенки смога, который вызвал парниковый эффект.

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В NASA пояснили, что такие вспышки происходят в зимний период, во время температурной инверсии, когда теплый воздух оседает над слоем прохладного воздуха.

Напомним, в Пекине 30 ноября зафиксировали рекордное в этом году загрязнение воздуха вредными веществами.

Городская власть объявила оранжевый, самый высокий, уровень опасности. В школах отменили все занятия на улице, а фабрики, которые загрязняют воздух, заставили сократить производство.

Согласно данным городских властей, концентрация вредных веществ в воздухе Пекина пополудни составляет около 654 микрограмм на кубический метр.