Премьер: Австралия к 2030 году сократит промышленные выбросы в атмосферу

Об этом он заявил, выступая перед участниками Всемирной конференции ООН по вопросам изменения климата в Париже, передает ТАСС.

"Это одно из самых существенных сокращений выбросов для всех стран "двадцатки", - подчеркнул глава австралийского правительства. Тернбулл сообщил, что поддерживает достижение на парижском форуме "нового, эффективного и поистине глобального соглашения" в сфере экологии.

Он также подчеркнул большое значение развития новых технологий, которые позволят не только предотвращать потепление, но и помогать людям преодолевать уже возникшие от этого негативные последствия. Премьер-министр также объявил о планах выделить в течение ближайших пяти лет $1 млрд на помощь небольшим островным государствам Азиатско-Тихоокеанского региона в преодолении подобных последствий.

Читайте такжеБритания отказывается от угольных электростанций

На саммите в Париже, целью которого является принятие нового соглашения по борьбе с глобальным потеплением, принимают участие лидеры около 150 стран. Конференция проходит в условиях чрезвычайного положения, введенного во Франции после нападений 13 ноября, в результате которых погибли 130 человек.