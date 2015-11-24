Органы власти США сократят выбросы парниковых газов на 42% до 2025 года

Речь идет о сравнительно небольшом (примерно на 2 процентных пункта) повышении действующих обязательств - в начале текущего года президент Барак Обама уже обязался сократить выбросы на 40%.

Как передает "Прайм", изменения затронут примерно 360 тысяч зданий и 650 автомобилей, принадлежащих федеральному правительству США. Будут внедрены стандарты экономии энергии и расширено применение возобновляемых источников энергии.

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Решение принято незадолго до климатического саммита ООН в Париже, на который намерен поехать президент США Барак Обама. Американский лидер неоднократно заявлял, что изменение климата - наиболее крупная угроза, стоящая перед человечеством.

При этом президент США может реализовать лишь сравнительно узкие меры по сокращению выбросов, касающиеся федерального правительства. Для того, чтобы распространить подобные стандарты на всю экономику США, требуется согласие Конгресса. Однако контролирующие обе палаты конгресса республиканцы отказываются предпринимать какие-либо усилия по сокращению выбросов, причем многие из них вообще не считают, что деятельность человека имеет какое-либо отношение к изменению климата.

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