Британия отказывается от угольных электростанций

Об этом заявила британский министр энергетики Эмбер Радд, выступая за две недели до открытия саммита ООН по проблемам климата в Париже, передает Би-би-си.

Она отметила, что остающиеся в стране электростанции, работающие на угле, будут закрыты в течение 10 лет и заменены на газотурбинные.

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Это решение является важной и символической вехой в истории индустриального общества.

Экологические организации уже приветствовали заявление Эмбер Радд.

В то же время у этих планов есть и противники. Они считают, что пока британскому правительству не удается развить использование ветряных и солнечных электрогенераторов до такой степени, чтобы полностью заменить уголь.