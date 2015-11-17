РФ рискует не выполнить свои обязательства по сокращению парниковых выбросов - Greenpeace

17 ноября Министерство природных ресурсов РФ проводит международную конференцию, на которой представители российской власти и бизнеса должны продемонстрировать, что готовы идти на диалог ради борьбы с изменением климата.

Greenpeace считает, что Россия рискует не выполнить свои обязательства по сокращению парниковых выбросов, сообщается на официальном сайте организации.

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"Изменение климата — серьёзная угроза для экономики и безопасности России. Мы рады, что правительство это признаёт. Но цели, которые на сегодня ставит Россия — сохранить парниковые выбросы на нынешнем уровне до 2030 года — очень слабы. Более того, велик риск, что и они не будут выполнены, поскольку страна продолжает наращивать добычу углеводородов", - заявляет Владимир Чупров, руководитель энергетической программы Гринпис России.

Через две недели российская делегация во главе с президентом Путиным должна отправиться на международную конференцию в Париж, чтобы договориться о том, как в сотрудничестве с другими странами сокращать выбросы парниковых газов.