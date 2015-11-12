Мусоросборочный автомобиль в стокгольмском районе Хаммарби высасывает мусор из подземного трубопровода (фото)

В частности, район Стокгольма Хаммарби изначально строили как олимпийскую деревню, но в итоге он превратился в действующий образец экологического города будущего, говорится в материале журнала "Новое время". 20 тыс. местных обитателей живут в мире тотального энергосбережения, вторичной переработки отходов и прочих чудес современных технологий. И вместе с ними тут, в 15 минутах от центра Стокгольма, обитают лебеди, бобры и другие представители дикой природы.

В материале отмечается, что Хаммарби - не просто эко-место, но и своебразный двигатель для внедрения подобных новаций по всей Швеции. Здесь выстроены дома по энергосберегающим технологиям, которые потребляют раза в два меньше энергии, чем обычные. Они созданы из добротных материалов, частично - из вторсырья. Кроме того, жителям дают небольшие участки для огородов или теплиц, где те могут выращивать овощи и цветы.

Отдельная тема - это мусор - мусоросборочный автомобиль в Хаммарби высасывает мусор из подземного трубопровода, по которому отходы от домов транспортируются к центральной улице.

Также в этом районе почти нет частных автомобилей, поскольку они не нужны. Создатели Хаммарби изначально хотели, чтобы так было: автотранспорт загрязняет атмосферу и создает пробки. Поэтому сразу распланировали хорошую инфраструктуру: до центра города можно добраться на трамвае и метро за считаные минуты. "А если кому-то автомобиль все же понадобится, выручит местная разработка - система общего пользования. За ежемесячную плату приблизительно в 20 евро жители района могут взять у специальной компании машину", - сообщается в материале.

Полный текст материала читайте в выпуске журнала "Новое время" 13 ноября.