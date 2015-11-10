Во Львове презентовали первый украинский электробус (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, презентация электробуса состоялась накануне в рамках рабочего визита во Львовскую область министра инфраструктуры Украины Андрея Пивоварского, который посетил одно из предприятий концерна «Электрон», где ознакомился с его технологическими и производственными процессами.

Символический ключ от первого электробуса был вручен мэру Львова Андрею Садовому.

По словам главы города, «уникальность электробуса состоит в том, что на рабочую смену, если бы это был автобус, на дизтопливо следовало бы потратить, ориентировочно, 2,5 тыс. грн. На смену электробуса - 250 грн. Плюс фильтров не надо, плюс экология. Сейчас электробус будет проходить сертификацию и испытания на улицах Львова. К концу этого года он уже будет на одном из маршрутов. Электробус будет на балансе «Львовэлектротранса», и стоимость поезда в нем будет такая же, как и в электротранспорте».

Электробус модели Е19101 - современный экологический транспорт нового поколения, его стоимость составляет 9 млн грн. Городской совет Львова закупит в этом году 1 электробус.

Справка. Низкопольный 12-метровый электробус «Электрон» модели Е19101 рассчитан для перевозки до 100 пассажиров. Для лиц с ограниченными возможностями предусмотрены откидной пандус и место в салоне, оборудованное ремнями безопасности. Жидкостная система отопления (включая автономный обогреватель) и кондиционеры обеспечивают оптимальный микроклимат в салоне. Пневматическая подвеска электробуса имеет функцию «книлинг» - снижение клиренса электробуса для удобства посадки пассажиров.

В качестве привода используется ведущий мост со встроенным тяговым электродвигателем. Мощность тягового двигателя электробуса - 230 кВт. Тяговый инвертор работает в режиме векторного управления электродвигателем, позволяет добиться высокой точности и оперативности регулирования скорости и момента на валу двигателя, а также обеспечивает высокий КПД за счет минимизации потерь на нагревание и перемагничивания.

Максимальная скорость электробуса - 70 км/ч, а его пробег без подзарядки батарей составляет более 200 км.

Аккумуляторы электробуса безопасны в эксплуатации и имеют большой ресурс (от 5 до 8 тысяч циклов «заряд-разряд» в зависимости от условий эксплуатации и обслуживания). Бортовое зарядное устройство обеспечивает зарядку батареи от сети 380 В. Дополнительно может быть установлен пантограф для зарядки батареи электробуса от троллейбусной контактной сети. Характеристики батарей позволяют осуществлять быструю зарядку высоким током (за 15-20 минут до 70% общей емкости батарей). Непрерывный контроль за параметрами источников питания осуществляет система контроля и обслуживания батареи BMS (Battery Management System).

Система управления высоковольтными и низковольтными цепями осуществляется с помощью CAN-шины. На дисплее водителя отображается полная информация о режимах работы всех узлов и состояние отдельных компонентов.

Стоимость электробуса - 9 млн грн.

В электробусе применены тормозная система EBS (двухконтурная - ABS, ASR), а также стояночный и светофорный тормоза. Кузов электробуса выполнен из нержавеющей стали.

Главные преимущества электробуса «Электрон» перед существующими видами транспорта: отсутствие вредных выбросов в атмосферу; повышенный комфорт для пассажиров за счет низкого уровня шума и вибрации в салоне; снижение общегородского шумового фона; низкие затраты на обслуживание и ремонт.