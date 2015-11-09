"Воздушный апокалипсис": В некоторых районах Китая уровень загрязнения воздуха превысил норму в 56 раз (фото)

В некоторых районах Китая уровень загрязнения воздуха в 56 раз превышает норму, установленную Всемирной организацией здравоохранения, сообщает Газета.ру со ссылкой The Guardian.

В воскресенье из-за смога жители северо-восточной части Китая были вынуждены находиться в помещении и даже использовать противогазы. В провинции Ляонин был зафиксирован рекордный уровень воздушных частиц PM2.5, которые становятся причиной развития онкологических заболеваний и болезней сердца. Распространение вредных воздушных частиц связано с тем, что с началом зимы китайцы начали сжигать большое количество угля для обогрева домов.

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По данным государственного телеканала CCTV, из-за смога в столице провинции Ляонин Шэньяне область видимости достигает меньше ста метров.

«Когда я нахожусь на улице, у меня начинают болеть глаза и горло. Я не знаю, что нам делать», — прокомментировала одна из жительниц Шэньяна.

Произошедшее вызвало приступ негодования в социальных сетях, а сами местные жители заявили, что происходит «воздушный апокалипсис».

«Правительство знает о проблемах со смогом, но почему оно не решает их? Какой тогда смысл иметь отдел по охране окружающей среды?» — написал один из пользователей сайта Weibo, являющегося китайским аналогом Twitter.

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Отмечается, что к понедельнику ситуация немного улучшилась, однако загрязнение воздуха все еще остается на «опасном уровне» и может нести опасность для 8 млн жителей, проживающих в промышленном городе. По словам работника местной больницы, в течение последних двух дней наблюдается приток пациентов, которые из-за токсичных загрязнений испытывают проблемы с дыханием.

Ранее сообщалось, что вред от использования угля в Китае превышает парниковый эффект от всей Германии.