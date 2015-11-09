В ООН зафиксировали рекордный рост парниковых газов в атмосфере

Об этом сообщила подчиненная ООН Всемирная метеорологическая организация (ВМО) в Женеве, передает украинская редакция "Немецкой волны". По данным экспертов ВМО, в условных единицах измерения парникового эффекта с 1990 по 2014 годы содержание этих газов выросло на 36%. Речь идет прежде всего о двуокиси углерода, метане и монооксиде азота.

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Отмечается, что одним из источников попадания опасных газов в атмосферу являются промышленность и сельское хозяйство. По данным экспертов организации, концентрация двуокиси углерода превысила весной 2015 года отметки в 400 частиц на миллион. Ее ученые считают "важной вехой" на пути к опасным изменениям климата. Учитывая проведение грядущей климатической конференции в Париже, которая продлится с 30 ноября по 11 декабря, представители ВМО выступили с требованием существенно сократить парниковые выбросы антропогенного происхождения.

Тем временем, NASA 28 октября обнародовало результаты спутниковых исследований. По данным, которые собрал космический аппарат TIMED протяжении 14-летнего периода, увеличение частиц парниковых газов происходит неодинаково в слоях атмосферы, как это предполагалось ранее. Отмечается, что на высоте 70 км от поверхности Земли содержание частичек двуокиси углерода возрастает в среднем на 12% за 10 лет. У земной поверхности этот рост составляет в среднем 5% за десятилетие. Ученые выяснили также, что в Северном полушарии увеличение содержания CO2 в верхних слоях атмосферы значительно заметнее, чем в Южной.

В то же время в Китае тоже установили новый неприятный рекорд.Там зафиксированы рекордно высокие показатели концентрации смога, которые в 50 раз превышают установленные Всемирной организацией здравоохранения нормы. Согласно данным проведенных исследований, в городе Чанчунь –с населением 8 млн и столицы провинции Гирын, содержание особо опасных для здоровья частиц составляет 860 микрограмм на кубический метр. ВОЗ определяет максимально допустимую норму в 25 микрограмм на кубический метр в среднем на сутки.