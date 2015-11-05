Генсек ООН: 155 стран представили свои планы по борьбе с изменением климата

Об этом сообщил генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун на встрече, посвященной подготовке к Конференции по климату, которая пройдет в Париже в декабре, передает ТАСС.

"По состоянию на конец октября 155 стран, на долю которых приходится почти 90 процентов выбросов, внесли свои национальные планы действий в области климата, которые мы называем INDC (определяемые на национальном уровне вклады)", - сказал административный глава ООН.

Среди стран, которые внесли INDC в секретариат Рамочной конвенции ООН по изменению климата (РКИК), Бразилия, Германия, Индия, Китай, Россия, США и Франция, а также государства ЕС, представившие общий план. РФ объявила о намерении к 2030 году сократить выбросы парниковых газов в атмосферу на 25-30% по сравнению с уровнем 25-летней давности.

Как заявил Пан Ги Мун, эти планы послужат "значительным авансом" для достижения более безопасного и здорового будущего. "Они являются отправной точкой для достижения нашей цели - мира, в котором рост средней температура воздуха составит менее 2 градусов", - подчеркнул генсек. В случае потепления более чем на два градуса по Цельсию, мир столкнется с потенциально необратимыми последствиями для экологии Земли, считают ученые.

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Генсек ООН напомнил, что избежать этого сценария призвано новое соглашение по климату, которое планируется подписать на конференции в Париже. Оно придет на смену Киотскому протоколу, принятому в 1997 году и обязавшему развитые государства и страны с переходной экономикой сократить или стабилизировать выбросы парниковых газов.

По словам Пан Ги Муна, особая ответственность в борьбе с изменением климата и последствиями этого явления возложена на развитые страны, которые пообещали выделять на эти цели $100 млрд в год.