В центре Львова открыли бесплатные зарядные станции для электромобилей

21:14, 30 октября 2015
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Во Львове сегодня открыли две бесплатные зарядные станции для электромобилей, которые находятся в центральной части города.

Электромобиль

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

Отмечается, что бензиновые заправки есть в достаточном количестве, а заправки для электромобилей требуют строительства.

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"Заправка бесплатная. Все счета за электроэнергию будет оплачивать банковская организация, которая и закупила эти два зарядных комплекса. Я думаю, здесь будет постоянно стоять очередь желающих, и город будет делать все, чтобы таких заправок становилось все больше, чтобы компании присоединялись, и город становился не только Smart City, но и становился энергетически независимым свободным городом", - сказал городской голова Львова Андрей Садовый.

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