Дождь очистил от смога воздух в Джакарте, Куала-Лумпуре и Сингапуре

На фотографиях в социальных сетях можно увидеть чистое небо над Сингапуром и Куала-Лумпуром, столицей Малайзии, передает Би-би-си.

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Дожди значительно улучшили качество воздуха и видимость на дорогах, но до сих пор в некоторых городах уровень загрязнения высок: в ближайшие несколько недель дожди будут нужны, чтобы остановить распространение огня.

Пожары в этом регионе возникают каждый год из-за подсечно-огневой вырубки деревьев, распространенной на островах Суматра и Борнео.

Правительство Индонезии сообщало, что в этом году из-за смога погибли 19 человек и более полумиллиона борются с острыми респираторными заболеваниями.