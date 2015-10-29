Дождь очистил от смога воздух в Джакарте, Куала-Лумпуре и Сингапуре
18:59, 29 октября 2015Уменьшение выбросов
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Короткий, но обильный дождь очистил воздух в частях юго-восточной Азии, месяцами задыхавшихся от смога, вызванного лесными пожарами в Индонезии.
REUTERS
На фотографиях в социальных сетях можно увидеть чистое небо над Сингапуром и Куала-Лумпуром, столицей Малайзии, передает Би-би-си.
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Дожди значительно улучшили качество воздуха и видимость на дорогах, но до сих пор в некоторых городах уровень загрязнения высок: в ближайшие несколько недель дожди будут нужны, чтобы остановить распространение огня.
Пожары в этом регионе возникают каждый год из-за подсечно-огневой вырубки деревьев, распространенной на островах Суматра и Борнео.
Правительство Индонезии сообщало, что в этом году из-за смога погибли 19 человек и более полумиллиона борются с острыми респираторными заболеваниями.
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