На автосалоне в Токио Toyota представила водородный автомобиль

Автоконцерн Toyota впервые продемонстрировал работающий на водороде концепт-кар FCV Plus, который способен "делиться" неиспользованным электричеством, сообщает РИА Новости.

"Если сказать очень коротко, то это батарейка или электростанция на колесах. Автомобиль FCV Plus способен вырабатывать излишек энергии и "отдавать" ее на обслуживание жилого дома или "делиться" электричеством с энергосистемой района", - объяснил преимущества автомобиля представитель компании.

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После того как машина исчерпает срок использования как автомобиль, она может продолжить служить в качестве домашнего генератора.

В 2014 Toyota начала продажи первого в мире автомобиля Mirai, который работает на водороде. Автоконцерн позиционирует Mirai как автомобиль будущего ("мираи" по-японски означает "будущее"). Его главная особенность - водородный двигатель, который работает за счет энергии, выделяемой при соединении водорода и кислорода. До начала продаж многие сомневались, что спрос на него будет устойчивым, прежде всего из-за цены - около 70 тысяч долларов. Однако скептики были посрамлены первыми результатами: Toyota рассчитывала за год продать 400 таких автомобилей, однако к осени число заказов на него превысило 3 тысячи.