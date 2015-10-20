Из-за горения торфяников грузовики временно не будут пускать в Киев

Об этом сообщили в пресс-службе Департамента ГАИ УМВД.Читайте такжеПлощадь очагов тления торфа на Киевщине не сокращается

В связи с превышением предельно допустимого уровня загрязняющих веществ в воздухе (горение торфяников в 24 очагах на территории Киевской области, общая площадь которых свыше 120 га), с сегодняшнего дня (20 октября), с 6:00 до 11:00 ограничен въезд крупногабаритного транспорта на территорию Киева.

"Ограничение движения действует на время осложнения погодных условий". – подчеркнули в ГАИ.

Госавтоинспекция просит перевозчиков, предприятия и водителей тяжеловесного транспорта придерживаться временного ограничения и рекомендует останавливать транспортные средства на стоянках и специальных площадках.

Как сообщал УНИАН, вчера, 19 октября, СЭС зафиксировала в столице существенное превышение вредных веществ в воздухе из-за горения торфяников в Киевской области.

На сегодня в разных местах Киевской области тлеют торфяники на общей площади около 120 га, концентрация вредного вещества превышена только на Троещине.