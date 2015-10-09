Власти Техаса подали иск против Volkswagen по обвинению в нарушении норм экологии

Соответствующая жалоба подана в четверг в федеральный суд округа Трэвис, передает ТАСС.

Как заявили в прокуратуре, действия Volkswagen нарушили законы штата о защите прав потребителей и представляют собой случай недобросовестной конкуренции, запрещенной в Техасе. В связи с этим власти штата просят суд рассмотреть возможность наложения на автогиганта денежного штрафа и взыскания с него компенсаций. О каких именно суммах может идти речь, пока не ясно.

"В течение многих лет Volkswagen умышленно вводил покупателей в заблуждение по поводу соответствия своих автомобилей, продаваемых в Техасе, экологическим нормам, - отметили в прокуратуре. - Когда компания намеренно пользуется доверием общественности в корыстных целях, она должна понести наказание".

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Напомним, Volkswagen обвиняется в манипуляциях с данными об уровне токсичных веществ в выхлопных газах: в дизельных двигателях было установлено программное обеспечение, которое позволяло обходить проверку на уровень выброса вредных веществ.

Расследование в отношении автоконцерна инициировало Агентство по охране окружающей среды США. Согласно первоначальным сообщениям, «дизельный скандал» затронул около 11 млн автомобилей, в том числе Audi, Skoda, SEAT и другие. Volkswagen грозит штраф в $18 млрд.