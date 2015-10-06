Пожар на нефтебазе под Киевом: Минэкологии обнародовало результаты экспертизы

Результаты экспертизы показали, что загрязнение не вышло за пределы нефтебазы БРСМ под Васильковом, на которой произошел пожар 8 июня и продолжался несколько дней.

Об этом сообщается на сайте Министерства экологии Украины.

"Загрязнение не вышло за пределы территории нефтебазы, кроме вероятного (расчетного, но не зафиксированного) загрязнения высоких слоев атмосферы, которое не повлияло непосредственно на территорию вокруг нефтебазы. Из-за благоприятных погодных условий основная масса продуктов сгорания, которые попадали в воздух во время пожара, была рассеяна в высоких слоях атмосферы", - говорится в отчете.

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Показатели загрязнения почв и грунтовых вод в радиусе до 2,5 км от места пожара не превышают показателей фонового загрязнения, сообщает Минэкологии со ссылкой на исследования лабораторий системы Eurofins в Германии.

Экспертиза показала, что территория, на которую повлиял пожар, экологически безопасна.

Как сообщал УНИАН, пожар на нефтебазе в Васильковском районе Киевской области вспыхнул 8 июня и продолжался несколько дней. Погибли 5 человек, еще 15 пострадали.