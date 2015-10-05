В столицу вновь возвращается дым из-за тления торфа под Киевом

Особенно ощутимый запах на левом берегу Киева, передает "Украинская правда". Киев" со ссылкой на ГСЧС.

Отмечается, что причиной этого является торфяной пожар в области.

"Село Рыбное. Тушат торф. Это левобережье, окраина Киева. Еще с вечера работают спасатели", - сказала начальник Сектора связей со СМИ ГСЧС Светлана Водолага.

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Уточнить площадь тления и количество привлеченных к тушению людей она не смогла.

"Там работают лесники, а наши только помогают. Скоро информация будет на сайте", - подытожила Водолага.

В то же время в Госсанэпидслужбе Киева сообщили, что замеров уровня загрязнения воздуха из-за дыма 4-5 октября не делали, потому что делают их не ежедневно, а по обращению.

Как сообщал УНИАН, 2 сентября в районе села Зазимье под Киевом возник лесной пожар, дым от которого 3 сентября распространился почти на всю столицу.