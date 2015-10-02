ООН: 147 стран представили свои планы по сокращению выбросов парникового газа

147 стран, на долю которых приходится 85% всех выбросов парникового газа в атмосферу, представили свои планы действий по сокращению их объемов.

Об этом сообщили в пятницу в канцелярии генерального секретаря ООН Пан Ги Муна, передает ТАСС.

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Административный глава всемирной организации приветствовал внесение национальных планов в секретариат Рамочной конвенции ООН по изменению климата (РКИК) до истечения крайнего срока 1 октября, назвав это "позитивным первым шагом" в работе над новым соглашением по климату, которое планируется заключить в Париже в конце года. Пан Ги Мун призвал страны включить в документ положения, которые "позволят им регулярно пересматривать и повышать амбициозность их национальных обязательств" в соответствии с результатами научных исследований.

"Парижское соглашение должно стать поворотным моментом, послать громкий и ясный сигнал гражданам и частному сектору, что трансформация глобальной экономики неизбежна, полезна и уже происходит", - подчеркивается в коммюнике. Генсек ООН призвал страны, которые еще не успели внести свой план, официально именуемый "определяемые на национальном уровне вклады" (INDC), сделать это в оставшееся до конференции в Париже время. Однако, они уже не будут включены в сводный отчет РКИК, который будет представлен к форуму, намеченному на 21 декабря.