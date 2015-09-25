В Луцке будет курсировать первый общественный электробус

Этот автобус будет ездить по маршруту №2. Инвестор Елена Голева назвала новый проект социальным и пообещала, что скоро на маршрут выйдет еще один такой автобус, а со временем – и остальные переоборудуют электродвигателями, сообщает hromadske.tv.

Точные сроки модернизации неизвестны, проект запланирован как долгосрочный.

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Для того, чтобы сегодня автобус выехал на маршрут, понадобился почти год, рассказал журналистам Юрий Девицкий, директор компании, которая занималась переоборудованием. Дольше всего ждали аккумуляторные батареи из Китая – они позволяют проехать без дополнительной подзарядки 250 км. Кроме системы автоматического оповещения об остановках, в салоне электробуса есть телеэкран.

Пассажиры также смогут воспользоваться услугами беспроводного интернета.