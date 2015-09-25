Уровень загрязнения воздуха в Сингапуре впервые достиг критической отметки

В связи со сложившейся ситуацией власти впервые приняли решение отменить занятия в начальных и средних школах, а также закрыть государственные детские сады, передает ТАСС.

Министр людских ресурсов Лим Сви Сей отметил, что "предприятия продолжают работать в обычном режиме", однако призвал работодателей "создать максимально комфортные условия для сотрудников, увеличить время на отдых, по возможности сократить рабочий день".

В течение дня во всех спальных районах города будут раздаваться бесплатные защитные маски, кроме того, там открыты специализированные кондиционированные помещения, где можно будет получить необходимую, в том числе медицинскую помощь. Минздрав настоятельно рекомендует воздержаться от занятий спортом на открытом воздухе, снизить время пребывания на улице, а детям, беременным и пожилым - постараться максимально сократить выходы за пределы кондиционированных помещений. Многие рестораны, в том числе популярные сети быстрого питания, приостановили доставку еды на дом.

Между тем по прогнозам ситуация в ближайшее время вряд ли нормализуется. Как отметил министр охраны окружающей среды и водных ресурсов Вивиан Балакришнан, задымление, которое пришло из соседней Индонезии, может продлиться до конца ноября в связи с установившейся засухой в наиболее пострадавших районах - на островах Калимантан и Суматра. По его словам, "Сингапур уже предложил максимальную помощь Джакарте в борьбе с лесными пожарами, мы готовы работать со всеми партнерами по Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) для решения проблемы".

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Власти Индонезии впервые привлекли к борьбе с огнем армейские части. Общая численность задействованного контингента составляет 4,8 тыс. военнослужащих, а в ближайшие дни планируется направить дополнительно еще 600 человек.

Местные жители и небольшие предприятия умышленно поджигают леса, освобождая таким образом территорию под хозяйственную деятельность. Однако из-за сухой погоды и сильных ветров огонь стремительно распространяется. Борьба со стихией осложняется отсутствием необходимой техники, развитой инфраструктуры. Эксперты также отмечают, что власти Индонезии с большим опозданием реагировали на начало пожаров.

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Ранее УНИАН сообщал, что густой смог, возникший из-за лесных пожаров в Индонезии, окутал ряд территорий Малайзии и Сингапура. В четырех малайзийских штатах и в столице страны закрыты школы. Власти Сингапура рекомендуют жителям воздерживаться от физической активности за пределами помещений.