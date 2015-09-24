Франция выборочно протестирует машины из-за скандала с Volkswagen

Об этом сообщила министр экологии и транспорта Франции Сеголен Руаяль, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на BFM TV.

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Такое решение принято в связи со скандалом, вызванным фальсификацией экологических данных немецким автопроизводителем Volkswagen.

Сеголен Руаяль не хочет, чтобы скандал с Volkswagen мог негативно сказаться на репутации французских производителей. И, чтобы избежать подозрений, министр приняла решение о тестировании автомобилей во Франции, чтобы убедиться, что они соответствуют стандартам сертификации.

Кроме тестов французские производители предоставят свои лаборатории для инспекции, чтобы снять все подозрения.

"Относительно всех вопросов, которые задают владельцы транспортных средств сегодня, производители меня заверили, что ни один из французских производителей ни использует программы для мошенничества. Чтобы выдержать этот кризис, нужно предоставить доказательства потребителям", - сказала министр.