Папа Римский призвал ввести меры для предотвращения негативных последствий изменения климата

Как передает радио Свобода, сегодня , 23 сентября, во время выступления в Белом доме, 78-летний понтифик заявил, что нельзя оставлять эти проблемы будущим поколениям.

Он также похвалил президента США Барака Обаму за внимание к проблемам охраны окружающей среды и загрязнения воздуха.

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В своей речи Папа Франциск также призвал к защите религиозных свобод и заявил о необходимости искоренить дискриминацию.

Сегодня он проведет канонизацию нового католического святого, испанского миссионера Хуниперо Серры.

В четверг, 24 сентября, Папа Римский выступит в Конгрессе США, после чего поедет в Нью-Йорк для участия в 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Понтифик прибыл в США во вторник, по завершению визита на Кубу.