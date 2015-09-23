Глава Volkswagen ушел в отставку из-за скандала с загрязнением воздуха

Это произошло из-за скандала с занижением показателей вредных выбросов в атмосферу в некоторых моделях машин, передает Би-би-си.

"Volkswagen нуждается в новом старте - в том числе и в плане кадров. Я освобождаю место и ухожу в отставку, чтобы расчистить место для новых людей", - заявил Винтеркорн.

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По некоторым оценкам, нарушения в работе дизельных моделей компании могут касаться 11 млн автомобилей, а штрафы за поставку на рынок "фольксвагенов" программным обеспечением, которое сообщало неверные данные, составят до 18 млрд долларов.

Ранее акции немецкого автомобильного гиганта "Фольксваген" упали почти на 16% в начале торгов во Франкфурте на фоне скандала о подделке данных тестов на выбросы вредных газов в атмосферу.