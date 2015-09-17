Ученые подсчитали, сколько человек умирают преждевременно от грязного воздуха

Об этом со ссылкой на журнал Nature пишет Лента.ру.

Отмечается, что авторы журнала сопоставили данные по химическому составу атмосферы по всему миру со статистикой по народонаселению, здоровью и смертности. Оказалось, что на преждевременную смертность больше всего влияют выбросы от домашнего хозяйства (очаги и тому подобное), прежде всего в Индии и Китае.

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В некоторых регионах США и других развитых стран важную роль играют выбросы от автотранспорта и электростанций, тогда как на востоке Соединенных Штатов, в Европе и России больше всего взвешенных частиц в воздух отправляет сельское хозяйство.

По расчетам ученых, преждевременная смертность от загрязнения атмосферного воздуха к 2050 году удвоится и дойдет до шести миллионов (главным образом за счет Юго-Восточной Азии и западной Океании).

Однако есть и положительные сдвиги: авторы новой статьи в журнале Nature Geoscience отмечают, что от 400 до 1700 смертей в год удалось предотвратить благодаря сокращению пожаров, связанных с вырубкой лесов в бразильской сельве. Реформа лесного законодательства в стране помогла снизить концентрацию взвешенных частиц в воздухе на 30 процентов.