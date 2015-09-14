В Китае из-за загрязнения воздуха ужесточают экостандарты для автомобилей

Власти Китая намерены ужесточить экологические стандарты для автомобилей, передает LB.ua со ссылкой на The South China Morning Post.

Как стало известно, на данный момент правительство КНР работает над шестым по счету набором соответствующих правил.

О готовящихся планах заявил представитель министерства охраны окружающей среды Пэй Сяофэй. По его словам, нормы стандарта "Китай-6" обяжут автопроизводителей сократить выбросы вредных газов (включая оксид азота) на 30%. Обновленные правила сформулируют к середине 2016 года.

Читайте такжеУченые: выбросы углекислого газа несут непоправимый ущерб экосистеме мирового океана

К началу 2017-го все автомобили в Поднебесной должны соответствовать стандартам "Китай-5", принятым в 2013 году. Они практически аналогичны правилам пакета "Евро-5", который в ЕС приняли еще в 2009-м. Крупнейшие города страны - Пекин, Шанхай и Нанкин - уже перешли на "Китай-5".

Стоит отметить, что загрязнение воздуха стало масштабной проблемой для Китая. Выбросы вредных газов автомобилями - одна из основных причин загрязнения воздуха.