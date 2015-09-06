В Киеве сегодня не зафиксировано превышение концентраций вредных веществ в воздухе - КГГА
12:27, 06 сентября 2015Уменьшение выбросов
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По состоянию на 10.00 в столице не зарегистрировано никаких превышений максимально разовых предельно допустимых концентраций содержания вредных веществ в пробах атмосферного воздуха.
REUTERS
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на данные ГУ "Киевский городской лабораторный центр Госсанэпидслужбы Украины".
В КГГА уверяют, что ситуация находится на постоянном контроле СЭС и столичной власти и обещают сообщать об изменении ситуации дополнительно.
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Как сообщал УНИАН, 3-4 сентября в Киеве из-за лесных и торфяных пожаров в области наблюдалась задымленность и зафиксирована высокая концентрация вредных веществ в воздухе.
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