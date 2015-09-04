СЭС зафиксировала в Житомире существенное превышение вредных веществ в воздухе из-за пожара

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении Госсанэпидслужбы в Житомирской области.

«Специалистами Житомирского горрайонного отдела ГУ «Житомирский областной лабораторный центр» вчера проведено исследование воздуха Житомира в районе Гидропарка, на площади Освобождения, 1, по улице Жуйко, 18, по улице Маликова, 13, на углу улиц Схидной и Киевской, а также в селе Перлявка (под Житомиром -УНИАН). Установлено, что содержание сернистого ангидрида в атмосферном воздухе в районе улицы Маликова, 13 и площади Освобождения, 1 превышал гигиенический норматив», - говорится в сообщении.

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В связи с продолжением пожаров в городе СЭС заявила о необходимости усилить меры по снижению количества вредных веществ в приземном слое атмосферы.

Так, жителям города рекомендовано уделять особое внимание профилактическим мероприятиям, ограничивающим поступление в организм вредных веществ.

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Справка УНИАН. За минувшие сутки спасатели совместно с лесниками Житомирской области ликвидировали 25 пожаров сухой травы. Наибольшее количество возгораний (семь) возникло в Коростенском районе.