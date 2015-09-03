В Киеве уровень загрязнения воздуха снизился из-за смены направления ветра - СЭС

Об этом сообщается на сайте Госсанэпидслужбы.

Отмечается, что на это повлияли погодные условия, в частности рассеивание облаков и изменение направления ветра.

В СЭС уверяют, что в связи с пожарами в Киевской области и задымлением столицы отбирают и анализируют образцы атмосферного воздуха «в усиленном режиме».

В частности, в пробах воздуха от 2 сентября специалистами Госсанэпидслужбы были зафиксированы превышение предельно допустимых концентраций продуктов сгорания, в частности, ангидрида сернистого. Превышение в некоторых районах вчера вечером достигали 18 раз.

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Сейчас, по данным СЭС, отмечается значительное улучшение показателей.

«Что касается динамики данных лабораторных исследований, которые проводятся нашей службой ежечасно, то на 10 часов мы получили данные о превышении по всему Киеву уже в 5-7 раз, на 12 – в 3-4 раза, и на 14 - в 1.2-1.5 раза», - отметил главный санитарный врач Киева Олег Рубан.

Как сообщал УНИАН, 2 сентября в районе села Зазимье возле Киева возник лесной пожар, дым от которого распространился почти на всю столицу.

Горело 32 гектара леса. Спасателям удалось локализовать пожар, заверили в ГСЧС.

В связи с задымленностью, а также из-за высокой температуры воздуха, в столичных школах приостановлен учебный процесс.

Сегодня, 3 сентября, в школах сокращен учебный день. Завтра, 4 сентября, учебный процесс будет приостановлен вообще.