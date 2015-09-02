Киевлянам советуют ограничить прогулки и проветривание из-за дыма от лесного пожара возле столицы
18:58, 02 сентября 2015Уменьшение выбросов
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Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Киевской городской государственной администрации предупреждает киевлян и гостей столицы о вероятности распространения продуктов горения пожара, возникшего в Киевской области, в некоторые районы города Киева.
Иллюстративное фото / Фото УНИАН
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА.
Отмечается, что угроза возникла в связи с горением леса между Броварами и Зазимьем.
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"Рекомендуем закрыть окна, осуществлять проветривание помещений в вечернее и ночное время. Ограничить прогулки детей, а в случае необходимости использовать влажные повязки для защиты органов дыхания. В случае ухудшения состояния здоровья немедленно обращаться в лечебные учреждения", - говорится в сообщении.
Киевлян просят следить за сообщениями Киевской городской государственной администрации.
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